Omstreden decreet over rusthuizen goedgekeurd

De commissie binnenlands bestuur van het Vlaams Parlement heeft donderdag een nieuw decreet goedgekeurd dat de voorbije dagen veel stof deed opwaaien. Zorginstellingen die nu nog volledig onder de hoede van OCMW’s of gemeenten vallen, zoals woonzorgcentra, zullen deels geprivatiseerd kunnen worden.

De gemeente of het OCMW moet wel hoofdaandeelhouder blijven. De indieners van het decreet hopen zo privégeld te laten vloeien naar openbare zorginstellingen in slechte papieren. Daarnaast kunnen ze dan dezelfde financiële voordelen genieten als de privé-instellingen vandaag al kunnen.

De nieuwe maatregel stond van bij het begin in het regeerakkoord. Maar door de coronacrisis, die in de woonzorgcentra enorm veel levens eiste, kijkt iedereen met het vergrootglas naar elke beleidsverandering in het Vlaamse zorglandschap. Daar wordt het nieuwe decreet trouwens niet op hoerageroep onthaald. De linkse oppositiepartijen vrezen “commercialisering” van de zorg: kwaliteitsverlies door private investeerders die louter winst najagen. Opvallend: ook de Vlaamse Raad voor Welzijn toont zich erg kritisch en zegt dat “kwaliteit in de zorg niet langer gegarandeerd zal kunnen worden”.