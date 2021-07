Bedrijf van Donald Trump wordt vervolgd voor jarenlange belastingontduiking: “De heksenjacht gaat verder”

Wat in de lucht hing, is donderdag officieel gemaakt: het bedrijf van de Amerikaanse ex-president Donald Trump wordt aangeklaagd voor vijftien jaar belastingmisdrijven. Dat melden Amerikaanse media.

Het gonsde al enkele dagen van de geruchten dat The Trump Organization vervolgd zou worden voor het ontduiken van belastingen. Trump heeft altijd ontkend dat binnen zijn vastgoedbedrijf financiële malversaties plaatsvinden en noemde het onderzoek politiek gemotiveerd, maar volgens de aanklagers zou er sprake zijn van het ontduiken van belastingen op secundaire arbeidsvoorwaarden. De afgelopen maanden werd onder meer onderzocht of belasting was betaald op onder meer auto’s, woningen en appartementen voor medewerkers.

LEES OOK. Het proces te veel: betekent 15de rechtszaak de politieke nekslag voor Donald Trump?

Eerder vandaag had de financiële topman van The Trump Organization, de 73-jarige Allen Weisselberg, zich aangegeven. Hij wordt ervan beschuldigd belasting te hebben ontdoken over 1,7 miljoen dollar aan inkomen. Er zijn niet minder dan vijftien tenlasteleggingen.

Een aanklager sprak van belastingfraude over 15 jaar door middel van betalingen buiten de boeken om. Het gaat om voordeeltjes als lease-auto’s, woningen en privé-onderwijs die gelden als inkomen, maar waarover geen belasting werd betaald. Topmensen van The Trump Organization, het familiebedrijf van ex-president Trump en zijn kinderen, zouden de zwarte betalingen hebben geregeld. Ze zouden er zelf met geheime loonsverhogingen ook van hebben geprofiteerd.

“Schande”

Of Donald Trump zelf deelnam aan de belastingmisdrijven en dus zelf ook vervolgd wordt, is nog niet duidelijk. De ex-president heeft bij ABC News wel al gereageerd op het nieuws. Hij noemde het een schande. “Dit is een voortzetting van de heksenjacht die al een tijdje bezig is”, klonk het. Trump zei ook dat het “een schande” is dat “een geweldig man” als Allen Weisselberg handboeien aan krijgt. “Ze zetten hem onder druk en proberen hem erin te luizen”, zei Trump nog.