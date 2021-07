Axel Witsel is op zijn hoede voor Italië: “Ik ga misschien meer verdedigend spelen”

Na vijf maanden zonder voetbal werkte Axel Witsel drie wedstrijden op rij af voor België. Toch voelt de middenvelder zich klaar voor de clash tegen de Italianen. “Ik ga misschien meer verdedigend spelen.”

“Ik heb de drie wedstrijden die ik gespeeld heb goed verteerd”, zegt Witsel. “Ik miste het wedstrijdritme. De tweede dag na de laatste wedstrijd was een beetje moeilijk, maar ik ben goed gerecupereerd en voel me klaar voor morgen. Ik ben heel blij dat ik drie wedstrijden op rij achter de rug heb.”

“Mirakelman? Het komt gewoon neer op hard werk”

Witsel had amper vijf maanden nodig om te herstellen van een achillespeesblessure maar noemt zich geen mirakelman. “Iedereen zegt dat omdat ik terug ben gekomen op een EK en niet op een vriendschappelijke wedstrijd. Daarom wordt er meer over geschreven in de media. Uiteindelijk komt het gewoon neer op hard werk. Dat heb ik gedaan en dat werpt zijn vruchten af. Als je vijf maanden afwezig bent is het lastig veel wedstrijden na mekaar af te werken. Maar door mijn harde werk voel ik me goed.”

“ Het is duidelijk dat het morgen een strijd wordt op het middenveld”, geeft Witsel toe. “Italië heeft op het middenveld spelers als Jorghinho en Verratti, technisch onderlegde voetballers die het spel willen maken. Italië speelt snel naar voren, we gaan moeten opletten voor hun infiltraties vanuit het middenveld. Ik ga misschien iets verdedigend moeten spelen dan in de voorbije wedstrijden.”