Zo’n 2.000 Belgische fans in München om Rode Duivels aan te moedigen

In München zullen er zo’n 2.000 Belgische fans zijn om de Rode Duivels aan te moedigen tegen Italië. Foto: BELGA

De Rode Duivels worden vrijdagavond in München door een 2.000-tal Belgische fans aangemoedigd tijdens de clash tegen Italië. De voetbalbond verkocht eerder al 1.800 tickets voor de Belgische vakken. Daarvan gingen er 1.400 naar de supporters, en 400 naar de familieleden en vrienden van de Rode Duivels en hun staf.

Volgens de voetbalbond kwamen er woensdagavond nog 500 extra tickets in omloop, maar die waren niet uitsluitend voor Belgische supporters. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel landgenoten zo’n ticket bemachtigd hebben. Maar de voetbalbond gaat ervan uit dat er naar schatting 2.000 Belgische supporters in München zullen rondlopen. De tickets kostten tussen 75 en 225 euro.

Vanaf 14 uur ’s middags zullen alle Belgische supporters verzamelen in de Augustiner-Keller Biergarten, vlak bij het centraal station van München. Verwacht wordt dat er ook Belgische supporters zonder tickets naar ginder zullen afreizen. Alle supporters moeten er wel rekening mee houden dat ze negatief moeten testen om het stadion binnen te geraken en in München is het verplicht een FFP2-masker te dragen.