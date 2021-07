Oplichters komen nu gewoon aan huis en bestelen je aan de keukentafel

Oplichters worden almaar stouter. In plaats van phishingmails te sturen, komen ze nu ook gewoon aan huis. Om u te bestelen tijdens een gezellige babbel aan de keukentafel.

Het aantal gevallen van phishing is niet meer te tellen. Of het nu in naam van uw bank, van Bpost, de FOD Financiën of van een telefoonoperator is, geen mailbox blijft er van gespaard. Zelfs uw eigen krant is er slachtoffer van en wordt door oplichters misbruikt om onschuldige mensen op te lichten.

En daders gaan steeds verder, waarschuwt Febelfin, want ze komen nu ook gewoon aan huis.

“Oplichters doen zich voor als een medewerker van je bank en bellen je op om je bijvoorbeeld te waarschuwen voor verdachte transacties die zouden uitgevoerd zijn met jouw bankkaart. Plots zijn er problemen met de verbinding en stellen ze voor om snel even bij je thuis te komen en samen het probleem op te lossen. Ze gedragen zich heel professioneel en doen er alles aan om je vertrouwen te winnen”, waarschuwt de federale van de financiële sector in ons land.

Korte tijd later belt de oplichter, meestal netjes gekleed en welbespraakt, aan en zit vervolgens met zijn latere slachtoffer aan de keukentafel om samen in te loggen. “Op die manier komt hij je persoonlijke code te weten.”

Kaart doorgeknipt

“Er wordt voor alle zekerheid een nieuwe bankkaart aangevraagd. De huidige moet hij meenemen. Maar om geen argwaan te wekken, knipt hij ze door om zeker te zijn dat ze onbruikbaar is.”

Binnen de daglimiet kan de oplichter verschillende dagen na elkaar, tot wanneer de kaart geblokkeerd wordt, overschrijvingen doen en je rekening plunderen. Want de bankkaart werd zo doorgeknipt dat de magneetstrip onbeschadigd is gebleven. Of, zonder dat je het gezien hebt, heeft de oplichter de kaart snel verwisseld met een andere die hij bij had.

“Wees dus op je hoede en onthoud dat medewerkers van een bank nooit naar jouw persoonlijke codes vragen. Ze komen ook nooit aan huis om betaalkaarten door te knippen, op te halen of om bepaalde betaalproblemen op te lossen. Gebeurt het toch, dan heb je te maken met een oplichter. Denk je dat je in de val bent getrapt, bel dan zo snel mogelijk Cardstop op 070/344.344 en contacteer je bank”, waarschuwt Febelfin.

