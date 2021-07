Italië met bejaarde bankier als superspits: amateur-coach moet voor goals zorgen op stilstaande fases

De Rode Duivels moeten zich zowaar hoeden voor een bejaarde bankier. Gianni Vio (68) is zijn naam, de tegenstander misleiden op stilstaande fases zijn faam. Schrik niet als een Italiaan straks zijn broek naar beneden trekt en Courtois daardoor geklopt is.

Scusi! We hebben u voorgelogen. We schreven gisteren dat Italië één geheim wapen heeft – oud-spits en assistent Gianluca Vialli –, maar eigenlijk heeft het er twee.

Zag u de poulewedstrijd tegen Wales? Dan weet u misschien waarover we het hebben. De opstelling van de Squadra bij een vrijschop. Terwijl zowel Verratti als Bernadeschi zich opmaken om op doel te trappen, zorgen zes ploegmaats ervoor dat doelman Ward door de bomen de bal niet meer ziet. Plots staan er niet één, maar drie muurtjes voor diens neus: een blauw, een rood en nog eens een blauw, netjes achter elkaar. Het is chaos troef en uiteindelijk trapt Bernardeschi door het bos van spelers – de ene stokstijf, de andere intussen in beweging – tegen de paal.

Bijna raak, dus. Eerder in de wedstrijd was het wél prijs. Bij een onrechtstreekse vrijschop vanaf rechts spelen kopspecialisten Bastoni en Bonucci voor bliksemafleider door eerst buitenspel te staan en dan terug te lopen. Wales focust vol op dat duo, Bernardeschi laat dit keer Verratti trappen en die vindt de inlopende Pessina aan de eerste paal. Bingo! De perfecte stilstaande fase, recht uit het schriftje van Gianni Vio, het geheime wapen waarop we doelden.

Voor het grote publiek is de 68-jarige Gianni Vio een nobele onbekende, maar in het Italiaanse voetbal geniet de Venetiaan een ijzersterke reputatie. Met veel dank aan Walter Zenga, want het is de oud-doelman van Inter en de nationale ploeg die hem in 2007 ontdekt. Niet evident, want Vio is op dat moment… bankier. In de kantoren van Unicredit tekent de kleine kaalkop echter al plannen en looplijnen uit, die hij als trainer in de lagere divisies uitprobeert. Hij is ook auteur van het boek Die extra 30 procent over hoe een ploeg via standaardfases zijn doelsaldo met dertig procent kan verhogen. Zenga krijgt het boek onder ogen, leest het in één ruk uit en stuurt Vio een e-mail. Het klikt tussen de twee en dus zorgt Zenga – T1 bij Al-Ain in de Emiraten – ervoor dat zijn kompaan een twintigdaagse cursus mag komen geven.

Identieke tweeling

Als Zenga datzelfde jaar aan de slag gaat bij Catania, neemt hij Vio vast in dienst. Met succes. Dankzij twee goals op vrijschop en twee op corner (in negen duels) handhaaft de club zich miraculeus. Later dat jaar loopt Via voor het eerst in the picture wanneer Catania via een directe vrije trap scoort, met behulp van hetzelfde afleidingsmanoeuvre dat Italië dertien jaar later tegen Wales zou toepassen. Al slaat één speler de keeper zelfs met verstomming door net voor het schot zijn broek naar beneden te trekken. Los van dat folietje is het een van de 4.830 verschillende varianten die Vio naar eigen zeggen op zijn pc heeft staan. En waar hij nadien ook bij Fiorentina, Milan en bij het Engelse Leeds naar hartenlust uit zou plukken.

In september vorig jaar belt Roberto Mancini hem op. Of hij hem, de bondscoach, kan bijstaan. Een kans die Vio niet laat liggen. En zo heeft de Squadra er dus een extra wapen bij. Een extra aanvaller, in feite. Stilstaande fases: de spits van vijftien goals, zo luidde de titel van zijn trainersthesis. Het idee daarachter, vertaald naar de match van vanavond: als Immobile niet in de match zit, heeft Italië altijd nog een uitweg. Zijn geniaalste vondst kan hij echter niet gebruiken. Ooit stelde Vio een identieke tweeling op om de tegenpartij in de war te brengen. Die heeft Mancini nu niet ter beschikking.