Michel Renquin: “Die Hitlergroet? Ik wilde gewoon mijn familie in de tribune groeten”

“Ze vonden mij een toffe, daarom mocht ik meedoen”, lacht Michel Renquin. Want ja, hij was de enige Franstalige in het elftal dat de finale van het EK 1980 speelde. Samen met Pfaff, Ceulemans en Gerets zes jaar later zelfs de enige overlevende in de halve finale van Mexico ’86. Bekend om zijn nazigroet, berucht om zijn stijfkoppig karakter maar eigenlijk toch vooral een heerlijke voetballer. Het soort dwarse mens waar je moet van houden. Zet u schrap voor een Klapstoel XL die slalomt langs Cruijff, de atoombom, Maradona en uitgeklopte tanden.