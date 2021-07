De balans van Jef Vermassen: “In bepaalde zaken heb ik de vrijspraak niet dúrven te vragen”

Je kan uitzonderlijk goed zijn in je vak – meesterlijk zelfs. Maar advocaat Jef Vermassen (74) is de ­verpersoonlijking van de overtreffende trap. De meester is een grootmeester, met als ultiem bewijs de ­zestien vrijspraken die hij verzamelde in de assisenzaal. “Toch is dat nooit geweest waar het voor mij om draait. Uiteráárd win ik graag, maar er bestaan gradaties van winnen. Of ik nu dader of slachtoffer verdedig, uiteindelijk wil ik een júíste uitspraak. Dat rechtvaardigheidsgevoel heeft er zelfs voor gezorgd dat ik soms niet voor een vrijspraak ging, terwijl het perfect had gekund. Het zal me niet in dank worden afgenomen als ik dat zeg, maar zo is het.”