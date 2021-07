Antwerp-doelman Ortwin De Wolf keert (voorlopig?) terug naar Eupen

Het was gisteren 1 juli en dus zit de uitleenbeurt van doelman Ortwin De Wolf (24) bij Antwerp erop. Hij verlaat de Great Old, waar hij de voorbije anderhalve week nog meetrainde, en keert terug naar moederclub ­Eupen, waar hij gisteren nog niet op training aanwezig was. De Wolf hoopt nog altijd dat Antwerp hem definitief kan overnemen, maar de onderhandelingen met Eupen zitten geblokkeerd omdat de Oostkantonners plots veel meer geld vroegen.