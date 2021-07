De eerste westerse vrouw in de verboden stad: hoe Alexandra David-Néel met jakhaar op het hoofd de Tibetaanse monniken misleidde

Eigenlijk wist ze al van haar vijfde dat ze nooit een gewone huisvrouw zou worden. Alexandra David-Néel, die in Brussel opgroeide, is dan ook de geschiedenisboeken ingegaan als de eerste westerse vrouw die de verboden Tibetaanse stad Lhasa bezocht. Vermomd als bedelares, met een pruik van jakhaar op het hoofd. Daarnaast heeft ze een cruciale rol gespeeld in de verspreiding van het boeddhisme in het westen. Ze beheerste zelfs een geavanceerde meditatietechniek waarbij ze met innerlijke warmte sneeuw kon laten smelten.