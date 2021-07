Nummer 2 van Gouden Dageraad opgepakt door Griekse politie

Christos Pappas, de nummer twee van de Griekse neonazistische partij Gouden Dageraad, is gearresteerd. Dat heeft de Griekse politie donderdag meegedeeld. Pappas was voortvluchtig nadat hij in oktober vorig jaar werd veroordeeld tot dertien jaar cel.

Volgens de Griekse openbare omroep ERT kon Pappas gearresteerd worden in een appartement in Athene.

Pappas was de rechterhand van partijleider Nikos Michaloliakos. Hij werd in oktober 2020 tot een gevangenisstraf van dertien jaar veroordeeld na een historisch proces voor de rechtbank in Athene. Op dat proces werden verschillende kaderleden van de partij schuldig bevonden aan het leiden van een “criminele organisatie”.

Gouden Dageraad had in 2012 nog achttien zetels gehaald in het parlement. Griekenland kampte toen met de financiële crisis en een toestroom van migranten.