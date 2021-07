Ex-VRT-baas Mark Coenen: “Ik ben een halve sloef met een vrouwelijke kant en ik vind het helemaal niet erg om dat te tonen”

“Er zijn weinig problemen die een ­orgasme niet kan oplossen.” Het hangt thuis op zijn muur met absurde postkaarten. Ex-VRT-baas en columnist Mark Coenen (63) is niet vies van een knipoog. Getuige de titel van zijn boek: Alle mannen zijn onnozelaars . Met de belofte dat de opvolger Vrouwen zijn nog erger zal heten. “Ik kook, mijn vrouw doet de tuin. Bij ons is alles ­omgedraaid.”

In zijn woonkamer struikel ik bijna over zijn Kettler Speed 5, volgens het internet “de indoorfiets voor ambitieuze trainingen”. ­Gekocht van de bassist van De Mens. “Dat ding staat geweldig in de weg ...