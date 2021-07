De vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels: met Kevin De Bruyne, zonder Eden Hazard

Roberto Martinez wilde nog altijd geen uitsluitsel geven over de paraatheid van Kevin De Bruyne (enkel) en Eden Hazard (hamstring). Wij zetten De Bruyne echter in de vermoedelijke basiself, Hazard niet.

“Neen, het is geen spel om de Italianen niet wijzer te maken”, aldus de bondscoach gisteravond. “Het is gewoon dat we het niet weten. We werken elke dag keihard om hen speelklaar te krijgen. Ik zeg het al van het eerste moment: het is een race tegen de tijd die we hopen te winnen. Maar het wordt niet makkelijk. Een spierblessure bij Eden en de ligamenten die zijn geraakt bij De Bruyne. Het wordt een beslissing van de laatste minuut. Het is een medische beslissing, geen sportieve. Voor Eden wordt het moeilijker om Italië te halen dan voor Kevin.”

Wij denken dan ook: De Bruyne speelt omdat de aard en de plaats van de blessure dat eerder toelaat. Voor Eden Hazard wordt het moeilijker omdat het om een spierletsel gaat en hij het voorbije seizoen bij Real Madrid ook van de ene spierblessure in de andere sukkelde.

Onze vermoedelijke elf:

Doel: Courtois

Verdediging: Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen

Middenveld: Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard

Aanval: De Bruyne, Lukaku, Carrasco