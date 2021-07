“Droom! Durf!! Doe!!!”

Vertederd spreken de Italianen over hun nationale team als ‘het mooiste van het EK’. Voorlopig ontbreken ons de argumenten om ze tegen te spreken. Of om ze van grootheidswaanzin te beschuldigen. Deze Squadra Azzurra wordt in heel Europa met bewondering gevolgd. De Rode Duivels krijgen vanavond de kans zelf de chouchou van het toernooi worden. Vanavond kan het. Moet het.