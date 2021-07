Drie duels in het duel tussen België en Italië: op het scherpst van de snee

België versus Italië is een topduel op zich, maar ook in het duel wachten nog drie duels.

Chiellini moet Lukaku stoppen

De leider van de Italiaanse defensie tegen de leider van de Belgische aanval. Giorgio Chiellini runt zijn achterhoede zoals een herder zijn kudde schapen hoedt. Hij is 36 jaar en dwingt autoriteit af. Hij komt net terug uit blessure en is sowieso niet meer zo snel en krachtig. Maar hij is zo slim dat hij telkens zó gepositioneerd staat dat een spits alleen maar de kant op kan die hij eigenlijk niet op wil. Chiellini hapt niet en voordat je het weet, loopt de aanvaller met de bal weg van het doel. Romelu Lukaku kent de verdediger van Juventus. Een veldgoal zat er in vier duels nog niet in, van op de stip wel.

Meunier moet Spinazzola stoppen

Helemaal in de hype rond de wingbacks is Leanordo Spinazzola de absolute uitblinker bij de Italianen. Hij stoomt onvermoeibaar de linkerflank op en af. Dynamiek, intensiteit en beweging zijn de pijlers van deze 28-jarige wingback van AS Roma, die op zijn beste momenten nauwelijks af te stoppen is en assists bij de vleet levert. Thomas Meunier is evenwel ook een wingback die op dit toernooi eveneens indruk maakt. Nog niet zo veel als Spinazzola, maar dat kan snel veranderen als hij op zijn rechterkant het rechtstreekse duel wint. En waarom zou dat niet kunnen voor de Luxemburger, die naarmate een toernooi vordert altijd beter wordt?

Courtois of Donnarumma: wie stopt het meest?

Het duel der giganten. Thibaut Courtois is drie centimeter groter (1,99 meter) en zeven jaar ouder (29) dan de doelman van de Italianen. Gianluigi Donnarumma kreeg net als onze nationale nummer 1 nog maar één doelpunt binnen op dit EK. De keeper van AC Milan neemt net zoals Courtois met zijn reikwijdte het hele doel in beslag. Zijn grootste verdienste is misschien nog wel dat hij er op dit toernooi is in geslaagd nog geen enkele keer de naam van Gianluigi Buffon, het voormalige monument, te laten vallen. Een groter succes zou voor hem nog zijn dat hij vanavond beter doet dan Courtois. Maar dat kunnen we moeilijk geloven.