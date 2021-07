Italië prijst Romelu Lukaku de hemel in, want minste kritiek kan hem doen ontploffen: De Bom Big Rom

Italianen. Normaal lullen ze van ‘amore’, maar nu praten ze uitsluitend over Romelu Lukaku (28). De topschutter van Inter wordt bedolven onder tonnen lof, want in De Laars beseffen ze ook: elke vorm van kritiek motiveert de spits tot in het diepste van zijn ziel. Dat is al zijn hele leven zo. Het Italiaanse credo voor de kwartfinale luidt dan ook: Non far arrabbiare il gigante. Maak de reus niet boos.