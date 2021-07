IMF verwacht sterkste economische groei in 25 jaar voor VS

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn prognoses over de economische groei in de Verenigde Staten opwaarts bijgesteld. De Amerikaanse economie zal dit jaar haar sterkste groei in 25 jaar beleven, zo stelt het IMF donderdag in zijn jaarlijks rapport over de grootste economie ter wereld.

“De groei in 2021 zou ongeveer 7 procent bedragen, het snelste ritme in een generatie”, stelt het IMF. De instelling in Washington spreekt van een “opmerkelijk” economisch herstel na de historische recessie die de coronapandemie in 2020 in het land had veroorzaakt. Het IMF meent bovendien dat de groeirisico’s “bescheiden” zijn. Zo veegt de instelling de ongerustheid over een versnelling van de inflatie van tafel.

Het IMF verwelkomt de talrijke economische herstelmaatregelen van de Democratische president Joe Biden. Zo heeft de regering een gigantisch steunpakket van 1.900 miljard dollar in de steigers gezet. In april raamde het IMF de economische groei nog op 6,4 procent, maar de instelling baseert haar prognoses nu op de hypothese dat het parlement in de loop van dit jaar de plannen voor investeringen in infrastructuur en voor steun aan de gezinnen zal goedkeuren.

Het IMF roept de Amerikaanse regering wel op om komaf te maken met een aantal douanetarieven die werden ingevoerd onder de vroegere president Donald Trump. Het muntfonds betreurt dat onder meer de tarieven op de invoer van staal en aluminium, zonnepanelen en een gamma aan Chinese producten nog steeds van kracht zijn. Ook het “Buy American”-programma, dat Amerikaanse bedrijven voorrang verleent bij openbare aanbestedingen, moet volgens het IMF herbekeken worden.