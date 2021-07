Hittegolf in Canada: duizendtal mensen geëvacueerd wegens branden

In de provincie British Columbia in het westen van Canada zijn zo’n duizend mensen geëvacueerd wegens de talrijke branden die de hittegolf met zich meebrengt. Dat hebben de lokale autoriteiten donderdagavond gemeld.

British Columbia telde de voorbije 24 uur 62 nieuwe branden, zo deelde premier John Horgan mee op een persconferentie. “Ik kan enkel maar beklemtonen dat het risico op branden extreem groot is in bijna alle regio’s van British Columbia”, zei hij.

Horgan vroeg de inwoners om bijzonder waakzaam te zijn en de richtlijnen van de autoriteiten strikt op te volgen. Doden of gewonden zijn er voorlopig niet gemeld.

Horgan voegde toe dat de provincie bijstand heeft gevraagd aan de federale regering van premier Justin Trudeau. Eerder had minister van Defensie Harjit Sajjan al laten verstaan dat het Canadese leger klaar is om de inwoners van het zwaar getroffen Lytton te helpen.

Brand verwoest recordplaats

Lytton – de plaats waar dinsdag de hoogste temperatuur ooit in Canada gemeten werd: 49,6 graden – is zo goed als volledig vernield door een zware natuurbrand. De 250 inwoners van het dorp werden woensdagavond geëvacueerd. Het evacuatiebevel is in de nacht van woensdag op donderdag uitgebreid naar de inwoners van een honderdtal huizen ten noorden van het dorp.

Intussen meldden de weerdiensten dat de recordtemperaturen ook de komende twee dagen zullen aanhouden. “De duur van deze hittegolf is onrustwekkend, want er is ook ’s nachts weinig respijt wegens de hoge nachtelijke temperaturen”, geeft Environment Canada aan.

Intussen trekt de hittegolf ook verder oostwaarts, met waarschuwingen voor de provincies Alberta, Saskatchewan, Manitoba en het noorden van Ontario.