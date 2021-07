Nog 273 coronapatiënten in ziekenhuizen, opnames blijven sterk afnemen

Er liggen nu minder dan 300 Covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt vrijdagochtend uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal zijn nog 273 patiënten opgenomen in het ziekenhuis (-35 procent), van wie 126 op intensieve zorg (-28 procent). Het aantal opnames blijft sterk dalen. Tussen 25 juni en 1 juli werden dagelijks gemiddeld 15 mensen opgenomen, een daling met 48 procent in vergelijking met een week eerder.

Ook het aantal overlijdens na een coronabesmetting blijft fors afnemen. Tussen 22 en 28 juni stierven elke dag gemiddeld 3,6 mensen, een daling met 40 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Sinds het begin van de epidemie verloren al 25.180 mensen het leven.

Veel minder sterk daalde het aantal coronabesmettingen. Tussen 22 en 28 juni werden dagelijks gemiddeld 352 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een daling met 8 procent in vergelijking met de week ervoor. Er werden evenwel ook 14 procent meer coronatests afgenomen. De positiviteitsratio, die weergeeft hoeveel van de tests een positief resultaat opleverden, bedraagt nog 1,0 procent.

Sinds het begin van de epidemie raakten ongeveer 1,1 miljoen mensen officieel besmet. De R-waarde zakte verder tot 0,62 (-25 procent). Zolang die waarde onder de 1 ligt, neemt de epidemie af in kracht.

7.148.368 mensen kregen intussen minstens een eerste dosis van een coronavaccin. Dat is 76,9 procent van de volwassen bevolking en 62 procent van de totale bevolking. 4.016.148 mensen zijn al volledig gevaccineerd: 43,5 procent van de volwassenen en 34,9 procent van de volledige bevolking.