Beleggingsapp Robinhood bereikt minnelijke schikking met ouders van jonge belegger die zichzelf van het leven beroofde

De Amerikaanse beleggingsapp Robinhood heeft een minnelijke schikking getroffen met de familie van een twintigjarige belegger die zichzelf vorig jaar van het leven beroofde nadat hij te horen had gekregen dat hij voor honderdduizenden dollars in de schulden zat. Wat de schikking precies inhoudt, is niet bekend.

De twintigjarige Amerikaanse student Alexander E. Kearns was nog maar enkele weken eerder begonnen met beleggen - met 5.000 dollar die hij gespaard had van cadeaus en vakantiewerk - toen hij op 22 juni van vorig jaar een mailtje kreeg van Robinhood. Daarin stond dat Kearns maar liefst 730.000 dollar in de min stond en dat hij nog eens 170.000 dollar moest storten om de situatie te kunnen oplossen. Kearns had het geld niet, slaagde er niet in om contact op te nemen met de beleggingsapp en durfde de confrontatie met zijn ouders niet aan. Enkele uren nadat hij de mail kreeg, benam hij zichzelf van het leven. Wat het hele verhaal nog pijnlijker maakt, is dat de jongeman een dag later een geautomatiseerde mail kreeg van Robinhood, waarin stond dat zijn schulden door een goed uitgedraaide actie weg waren.

Alexander E. Kearns. Foto: rr

Robinhood is vooral erg populair in de Verenigde Staten. In de app zijn alle transacties gratis en elke leek kan er - zonder enige uitleg - aandelen kopen en verkopen. De app houdt echter ook risico’s in omdat je er ook opties kan nemen en uitschrijven.

Opties zijn contracten waarin je vastlegt dat je een bepaald aandeel binnen een bepaalde tijdsmarge aan een bepaalde prijs kan aankopen, en dus erg interessant wanneer je verwacht dat een aandeel flink in prijs gaat stijgen. Maar wat Kearns deed, was een ander soort van optie nemen. Hij schreef zelf een ‘call’ uit, waardoor hij plots de verkoper werd van die aandelen en opties. Dat is een goede beslissing als je verwacht dat een aandeel in prijs gaat dalen, maar het is een immens risico als het in waarde stijgt. Wat bij de Amerikaan gebeurde.

Misleidende communicatie

De familie van Kearns spande in februari van dit jaar een rechtszaak aan tegen de beleggingsapp wegens misleidende communicatie, met de dood tot gevolg. Robinhood zou onervaren beleggers verleiden tot het nemen van grote risico’s in complexe financiële instrumenten, zonder daarbij in de nodige begeleiding en customer support te voorzien.

Robinhood kondigde nu aan dat het eind mei een minnelijke schikking bereikte met de familie en dat de rechtszaak op 21 juni definitief verworpen werd. Hoeveel de beleggingsapp betaalde, werd niet bekendgemaakt.

Het bestuur van Robinhood verklaarde nog “kapot te zijn” van de dood van Kearns en wees op de vele inspanningen die sindsdien zijn gedaan om het platform te verbeteren en om meer informatie en ondersteuning te bieden aan de gebruikers.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.