Komen er strengere reisregels voor Portugal? “We hebben de epidemie niet meer onder controle”

De zeer besmettelijke deltavariant rukt fors op in Portugal. Foto: Corbis via Getty Images

Door de forse opmars van de deltavariant gaan de coronacijfers in Portugal opnieuw de slechte kant op. In die mate zelfs dat in 45 steden en gemeenten voortaan opnieuw een avondklok geldt. Om te voorkomen dat toeristen die deltavariant mee terug naar ons land nemen, pleit minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor strengere regels voor terugkerende reizigers, al is daar voorlopig geen politieke eensgezindheid over.

Er werden donderdag 2.449 nieuwe besmettingen in 24 uur gemeld in Portugal. Het gaat om het hoogste aantal sinds 13 februari, toen het land nog in een strenge lockdown zat. Volgens de autoriteiten zijn die nieuwe infecties bijna uitsluitend te wijten aan de - zeer besmettelijke - deltavariant. “We beseffen dat de situatie opnieuw slechter is”, zo moest minister Mariana Vieira da Silva donderdag toegeven. “We hebben de epidemie niet meer onder controle.”

Daarom geldt er vanaf vandaag opnieuw een avondklok (van 23 tot 5 uur) in 45 steden en gemeenten, waaronder ook de hoofdstad Lissabon en toeristische trekpleister Porto.

Portugal is wel nog altijd een oranje zone op de kaart van het Europese centrum voor ziektebestrijding (ECDC). Voorlopig wijzigt er dus niets aan de reisregels, al wil federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) daar verandering in brengen. Reizigers die terugkeren uit Portugal zouden twee testen moeten afleggen: op dag één en dag zeven na terugkeer, zónder in tussentijd in quarantaine te gaan. Enkel wie volledig gevaccineerd is, zou die nieuwe aanscherpingen kunnen ontlopen.

Ook de Hoge Gezondheidsraad is daar voorstander van, maar politieke consensus is er nog niet. Het voorstel van Vandenbroucke werd donderdag rondgestuurd naar de andere regeringen van ons land. Maar het Overlegcomité, dat zich elektronisch over de aanscherping boog, baarde uiteindelijk een muis. De deelstaten dwarsboomden de plannen van Vandenbroucke voorlopig. Vrijdag komt de discussie vermoedelijk opnieuw op tafel te liggen.

Ook in Spanje geen enkele groene zone meer

Niet alleen in Portugal, maar ook in Spanje gaan de coronacijfers de verkeerde richting uit. Terwijl de regio’s Galicië en de Balearen tot voor kort nog groen kleurden op de kaart van het ECDC (en dus als relatief veilig werden bestempeld), zijn ook die nu oranje geworden. Door die wijziging kleurt geen enkele Spaanse regio nog groen. Meer nog: Catalonië, Aragón en Valencia kleuren voortaan weer rood.

Voor het ECDC een regio rood kleurt, moet die een incidentie hebben van 75 à 200 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken en een positiviteitsgraad van 4 procent of meer. Een regio wordt ook rood als de incidentie hoger is dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners maar lager dan 500.

De Belgische overheid neemt die kleurcodes over en dat heeft gevolgen voor terugkerende reizigers. Wie terugkeert van een verblijf in een rode zone moet tien dagen in quarantaine en moet twee PCR-testen afleggen. Die quarantaine kan op de zevende dag afgebroken worden als een tweede PCR-test dan negatief blijkt.