De Giant van Quick is 50 jaar oud en nog steeds enorm populair, dankzij een geheim succesrecept dat maar vijf mensen kennen

2 juli 1971, de dag dat fastfood in ons land geboren werd. In Schoten werd dag op dag vijftig jaar geleden de allereerste Quick geopend. De hamburgerketen telt vandaag 190 restaurants, zijn Giant is enorm populair, en toch kennen nog altijd maar vijf mensen het succesrecept voor de saus. Speciaal voor het jubileum kun je die nu ook apart verkrijgen.