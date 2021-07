Erika Vlieghe over toenemend aantal coronabesmettingen in Europa: “We zijn te voortvarend geweest”

Nu het aantal coronabesmettingen voor het eerst in tien weken opnieuw is toegenomen, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor een nieuwe golf in Europa. “En die waarschuwing komt niets te vroeg”, zo verklaarde infectioloog Erika Vlieghe vrijdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. “Er is een driehoeksverhouding tussen het virus, de vaccinatiegraad en ons gedrag. Die houden elkaar in een greep. Maar als een van de drie sterker wordt, dan krijg je een probleem.”

De zomervakantie is begonnen, de mensen gaan weer op reis. Maar tegelijk stijgt in Europa - onder meer ook in populaire bestemmingen als Portugal en Spanje - het aantal nieuwe coronabesmettingen weer door de opmars van de zeer besmettelijke deltavariant.

Dreigen we ons reisgedrag dan niet cash te moeten betalen? “Uit ervaring weten we dat reizen een belangrijke rol speelt in het binnenbrengen van het virus en de nieuwe varianten”, aldus Vlieghe. “Het is niet het enige probleem. Ook ons gedrag hier speelt een rol. We hebben de voorbije weken allemaal de teugels een beetje laten vieren, sommigen hebben dat zelfs misschien iets te enthousiast gedaan. Maar we weten dat reizen een probleem kan zijn, al hangt alles natuurlijk af van hoe je op reis gaat. Er is een verschil tussen op je tweetjes met een mobilhome naar Bretagne te gaan of naar een zuidelijke badplaats trekken om hele avonden uit te gaan.”

Moet de overheid dan geen strengere reisregels invoeren, zoals minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nu wil doen voor Portugal? “Er bestaat al een lijst met landen waar de variants of concern (zorgwekkende varianten, zoals de deltavariant, red.) zeer dominant zijn”, zegt Vlieghe. “Op die lijst staan voornamelijk landen buiten de Europese Unie, zoals Zuid-Afrika en Brazilië. Maar eigenlijk beantwoordt ook Portugal aan alle criteria om als zorgwekkend beschouwd te worden. Er circuleert heel veel deltavariant en de epidemie trekt er opnieuw aan. Als wetenschapper lijkt het mij evident om een land als Portugal dan als hetzelfde te beschouwen als pakweg Zuid-Afrika. Voor het virus maakt het niet uit of een land zich binnen of buiten de EU bevindt. Maar - zoals eerder al gezegd - als wetenschappers kunnen wij alleen advies geven aan de overheid. Het is aan de politiek om de uiteindelijke beslissingen te nemen.”

Reizen vormt dus nog altijd een risico, ook voor wie al volledig gevaccineerd werd. “Zo’n volledige vaccinatie beschermt misschien tegen de ziekte, maar vormt geen waterdichte jas voor het meedragen van het virus. Reizigers kunnen het virus nog altijd doorheen Europa ronddragen en overbrengen op mensen die nog niet gevaccineerd zijn. De waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie komt dus niets te vroeg. Er is een driehoeksverhouding tussen het virus, de vaccinatiegraad en ons gedrag. Die houden elkaar in een greep. Maar als een van de drie sterker wordt, dan krijg je een probleem. We moeten ons gedrag dus nog inhouden, respect tonen voor de maatregelen en niet elke dag naar een ander feestje gaan als we de situatie onder controle willen houden.”

EK voetbal

De WHO riep deze week ook de gaststeden van het EK voetbal op om de toeschouwers beter op te volgen, zowel voor hun aankomst in het stadion als na hun vertrek. Zeker nu de besmettingen opnieuw (fors) toenemen in speelsteden als Londen en Sint-Petersburg. “Wij supporteren ook graag, hé. Ik ga vanavond ook kijken naar onze Rode Duivels”, zegt Vlieghe. “Maar binnen de Gems-adviesraad hebben we altijd duidelijk stelling genomen tegen allerlei grote evenementen die niet goed beveiligd zijn. Het verschil tussen wat we enkele weken geleden deden en nu met tienduizenden schouder en schouder naast elkaar zitten en elkaar omhelzen is wel erg groot. We zijn te voortvarend geweest. Als de mensen die beelden zien, nemen ze dat ook mee naar hun dagelijkse leven. Ze denken: het is voorbij. Maar dat is niet zo. Zeker mensen die ter plaatse gaan kijken kunnen de epidemie weer wind in de zeilen geven.”

Situatie in België

Het goede nieuws is wel dat de cijfers in ons land voorlopig nog altijd zeer positief blijven evolueren. “Al moeten we ook hier realistisch zijn”, besluit de infectioloog. “In juli zal de deltavariant ook bij ons dominant worden. Dat wil niet zeggen dat we pijlsnel een toename in het aantal nieuwe gevallen gaan zien, maar wel dat we nog altijd voorzichtig moeten zijn. Veel zal afhangen van ons gedrag: hebben we vaak en veel contacten, dan geven we het virus meer kans om te verspreiden. We moeten daar dus slimmer mee omgaan. Geniet van het EK en van de zomer, maar houd je alstublieft nog aan de maatregelen. Blijf een mondmasker dragen, probeer je contacten zo veel als mogelijk buiten te ontmoeten… Wees voorzichtig.”