Zus van vermoorde Jo Cox wint belangrijke verkiezing in het noorden van Engeland

De Britse oppositiepartij Labour heeft een belangrijke overwinning geboekt bij tussentijdse verkiezingen in het noorden van Engeland. De zus van de vermoorde politica Jo Cox won de parlementszetel van kiesdistrict Batley and Spen.

De overwinning van de linkse Kim Leadbeater komt als een verrassing. Sky News bericht dat was gerekend op een overwinning van de Conservatieve kandidaat Ryan Stephenson, een partijgenoot van premier Boris Johnson. Leadbeater bleef hem maar nipt voor. Het verschil tussen de twee kandidaten was 323 stemmen.

De uitkomst is een opluchting voor Labourleider Keir Starmer, die op Twitter sprak over een “fantastisch resultaat”. Een nederlaag in het district had zijn positie als partijleider onder grote(re) druk kunnen zetten. In mei hadden de Conservatieven het noordoostelijke Labour-bolwerk Hartlepool veroverd.

Rode muur

Labour heeft de parlementszetel van Batley and Spen (Yorkshire) al sinds 1997 in handen. Het kiesdistrict geldt als onderdeel van de ‘rode muur’ van noordelijke gebieden die steevast op die linkse partij stemmen. Die muur brokkelt overigens steeds verder af en de Tories hoopten op een nieuwe doorbraak.

Zo’n Conservatieve overwinning was niet ondenkbaar, omdat ook de linkse kandidaat George Galloway meedeed om Starmer schade te berokkenen. Die kreeg de steun van kiezers die anders misschien op Labourkandidate Leadbeater zouden hebben gestemd. Zij kreeg uiteindelijk 13.296 stemmen, haar rivaal Stephenson 12.973 en Galloway 8.264.

In het kiesdistrict kwam vijf jaar geleden de zus van Leadbeater, Jo Cox, om het leven. Zij steunde het Britse lidmaatschap van de Europese Unie en kwam op voor vluchtelingen. Kort voor het brexitreferendum werd ze op straat beschoten en met een mes gestoken door een rechts-extremist.

Jo Cox werd op 17 juni 2016 om het leven gebracht. Foto: AP

De tussentijdse verkiezing was nodig omdat uittredend parlementslid Tracey Brabin midden mei tot burgemeester van West Yorkshire is verkozen.