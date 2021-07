Financiële instelling wil al stoppen als curator van Britney Spears: “We willen haar wensen respecteren”

Bessemer Trust, de financiële instelling die mede toezicht houdt op het geld van Britney Spears, wil stoppen als curator. Het bedrijf heeft daarvoor - na de emotionele getuigenis van de Amerikaanse popster vorige week - een verzoek ingediend bij een rechter in Los Angeles. “We willen haar wensen respecteren.”

Britney Spears kampte in 2008 met verslavingsproblemen en psychische stoornissen. Na een reeks mentale inzinkingen werd de intussen 39-jarige zangeres onder het bewind van haar vader Jamie Spears geplaatst. Een (complexe) regeling die “haar beknot in haar vrijheid” en “haar verhindert om een volwaardig leven te leiden”. En daarom wil ze er nu van af, zo snel mogelijk, zo getuigde ze vorige week in de rechtbank. “Ik voel me als een slaaf van mijn vader.”

De rechter wees haar verzoek om haar vader te ontslaan als bewindvoerder intussen echter af. Wel werd vermogensbeheerder Bessemer Trust aangesteld als medecurator. Maar het bedrijf wil daar nu al mee stoppen “vanwege gewijzigde omstandigheden”. Tijdens haar getuigenis in de rechtbank gaf Spears te kennen dat ze volledig afwilde van het opgelegde curatorschap. “We willen haar wensen respecteren”, zo staat te lezen in een verzoek dat Bessemer Trust indiende bij een rechter in Los Angeles.

Het verzoek is nog niet goedgekeurd. De volgende zitting in de zaak is op 14 juli.