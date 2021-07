Vers kapitaal voor Club Brugge: investeringsfonds Orkila Capital pompt 20 miljoen euro in Belgische kampioen

Club Brugge heeft vrijdag bekendgemaakt dat het zijn eigenaarsstructuur versterkt “als onderdeel van een langetermijnvisie voor duurzaam nationaal succes en internationale groei”. Blauw-zwart, dat zich de voorbije twee seizoenen tot landskampioen kroonde, gaat in zee met Orkila Capital. Het investeringsfonds zorgt voor een kapitaalinjectie van 20 miljoen euro en verwerft 23,26% van de aandelen, voor een totale waarde van 30 miljoen euro.

Huidig en toekomstig meerderheidsaandeelhouder en voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert bundelen de krachten met Jan Boone en Peter Vanhecke in Grizzly Sports NV. “Hiermee zetten ze het succesvolle Vlaamse ondernemerschap verder dat al loopt sinds 2012 en schrijven ze zich in in een langetermijnplan om waarde te creëren voor Club Brugge, zijn fans en zijn commerciële partners”, zo klinkt het.

Bovenop de verankering van het stichtend leiderschapsteam kondigt Club Brugge ook een belangrijke internationale stap aan met de toevoeging van een nieuwe aandeelhouder, Orkila Capital. Dat is een investeringsfonds met meer dan 15 jaar ervaring in sport, media, entertainment en B2C markten in Europa en de VS. “Orkila zal Club Brugge helpen om verder te groeien in digitalisering, intellectuele eigendom en contentontwikkeling alsook in direct-to-consumer business strategieën.”

Orkila Capital zorgt voor een kapitaalinjectie van 20 miljoen euro om Club Brugge zowel sportief als op het vlak van merkbeleving te versterken. Daarnaast neemt de investeringsgroep aandelen over van de bestaande aandeelhouders voor een totale waarde van 30 miljoen euro. Hierdoor zal Grizzly Sports NV 71,89% van de Club Brugge aandelen blijven behouden en verwerft Orkila Capital 23,26% van de aandelen.

Dit wil zeggen dat deze groep Club Brugge op 129 miljoen euro schat. Wat een stuk minder is dan de 500 miljoen euro waarvan sprake was bij de (afgeblazen) beursgang. Verhaeghe en Mannaert hebben nu dus kunnen cashen, maar ze blijven wel de meerderheidsaandeelhouders. En de beursgang lijkt zo definitief opgeborgen.

Foto: Kris Van Exel

“Zeer trots”

“Orkila Capital voegt met deze transactie Club Brugge toe aan hun portfolio van leading global brands waaronder IRONMAN (‘s werelds grootste organisator van massa sportmanifestaties), Superstruct Entertainment (eigenaar van muziekfestivals zoals Sziget, Wacken, Zwarte Cross en vele anderen), Recognition Media (eigenaar van The Webby Awards), Oatly (de wereldleider in havermelk en andere plantaardige producten) en vele anderen”, zo luidt het verder in het persbericht.

“Ik ben zeer trots om vandaag een zeer duidelijke, stabiele en mooie toekomst voor Club Brugge te kunnen aankondigen”, zo reageert voorzitter Bart Verhaeghe. “Ik ben ervan overtuigd dat onze ervaring in het internationale voetbal, gecombineerd met de uitvoerige expertise van Orkila met hun uitgebreid portfolio, een stabiele basis vormen om onze groei te consolideren in een snel veranderende voetbal- en businesswereld.”

“We zijn vereerd om een minderheidsaandeelhouder te worden in Club Brugge, waarvan we geloven dat het één van de topmerken in de Europese sportwereld is”, aldus Jesse Du Bey, Managing Partner van Orkila Capital. “We investeren in merken die een enorme emotionele connectie met hun fans, medewerkers en klanten hebben, gebaseerd op een passie voor hun eigen missie, hoge integriteit en sterke innovatie. We geloven dat Club Brugge perfect aan deze omschrijving voldoet. We kijken er naar uit om de komende jaren samen met Bart, Vincent, hun directe partners en management team verder te bouwen aan het succesverhaal Club Brugge.”