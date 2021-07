Acht uur in de wagen, 370 euro voor een ticket op de zwarte markt en veel Duits bier: “Zelfs als de Rode Duivels verliezen, kunnen we nog altijd zeggen: ik was erbij”

Naar schatting 2.000 Belgische gelukzakken schreeuwen vanavond in de Allianz Arena van München de Rode Duivels tegen Italië naar de halve finale. Een aantal onder hen betaalde woekerprijzen om een zitje te bemachtigen, anderen reden zelfs helemaal naar München zonder ticket.

Van een bruisende voetbalsfeer was in de binnenstad van München gisteren nog maar weinig te merken. Het merendeel van de Belgische fans zakt pas vanochtend af naar de heimat van FC Bayern en het Oktoberfest. Op de wereldberoemde Marienplatz viel gisterenavond geen enkel Belgisch of Italiaans truitje te spotten. Net toen we beteuterd rechtsomkeer wilden maken, hoorden we om de hoek de voetbalhymne “Don’t take me home” galmen. Dan toch! Op een terras van de naburige Frauenplatz lieten een dertigtal Belgische fans van zich horen, aangevoerd door een groepje jonge twintigers uit Ieper. Hun “We all agree, Hans Vanaken is magic” kon op iets minder bijval rekenen, maar dat deerde hen niet. De Löwenbräu - voor de gelegenheid in plastieken halve liters - vloeide rijkelijk en zij zijn één van de tweeduizend Belgische geluksvogels die een ticket voor de match hebben kunnen scoren. “Al hebben we ze wel illegaal moeten kopen”, geeft Alexis toe. “Via de legale weg was het onmogelijk om aan tickets te geraken. Enkele maanden geleden hebben we via de website Viagogo kaartjes gekocht in de neutrale vakken voor de kwartfinale in München in de hoop dat het België was dat hier zou spelen. Voor hetzelfde geld hadden we nu tickets voor Italië - Portugal.” “Die slotfase van België - Portugal heeft me vijf jaar van mijn leven gekost”, vult Benjamin aan.

Via de officiële weg kostte een ticket voor de match 75 euro. “Maar wij hebben 300 euro betaald. Sommigen van ons zelfs 370 euro.” Een smak geld, maar dat hebben ze er allemaal graag voor over. “Dit is sowieso zijn geld waard. Wie weet wordt dit wel een historische match. Zelfs als we verliezen, kunnen we nog altijd zeggen: ik was erbij”, meent Jil. Een beetje verderop hebben vier Brusselse jongeren minder geluk gehad. “Voor België - Portugal in Sevilla hadden we wel tickets gevonden, maar voor België - Italië vangen we voorlopig bot”, vloekt Nacer. En dus loopt hij al een hele dag door de straten van München met een kartonnen bord met daarop Need4tickets. Het duurt niet lang vooraleer ze ook op het Belgen-terras worden aangesproken door een plaatselijke sjacheraar. Zonder succes. “Hij vroeg 400 euro per ticket. We willen maar maximum 200 euro geven. Hopelijk hebben we morgen meer geluk.” Ondertussen zetten de Ieperse vrienden een Tous Ensemble in. “We zijn vannacht om vier uur vanochtend thuis met de auto vertrokken en hebben er acht uur over gereden. Onderweg hebben we al een paar pintjes gedronken en nu vliegen we er opnieuw in. We hebben geen controle gehad van de Duitse politie, enkel in het hotel moesten we een PCR-test laten zien. Morgen moeten we ons nog een laatste keer laten testen om het stadion binnen te mogen, maar zelfs bij de Biergarten bieden ze een antigeen-sneltest gratis aan bij een aantal halve liters.” Ein Prosit der Gemütlichkeit in ruil voor toegang tot de match, de Belgen zullen vanavond in vorm zijn.