Vakbonden en slachtoffers stellen zich burgerlijke partij na instorting nieuwbouw in Antwerpen

Antwerpen - In het onderzoek naar de instorting van een nieuwbouw op Nieuw Zuid in Antwerpen hebben zowel enkele vakbonden als slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers zich als benadeelde gemeld en zich burgerlijke partij gesteld. Dat bevestigt het Antwerpse arbeidsauditoraat, dat het onderzoek naar het drama voert. Bij het incident kwamen vijf bouwvakkers om het leven en raakten negen anderen ernstig gewond.

Eind vorige week werd in het dossier ook een onderzoeksrechter aangesteld. Dat gebeurde volgens het arbeidsauditoraat “op aandringen van verschillende benadeelden”. Een onderzoeksrechter heeft uitgebreidere bevoegdheden en kan dus meer onderzoeksdaden stellen, klinkt het.

“Verschillende betrokken partijen hebben ook via verzoekschrift verkregen dat er een andere gerechtsdeskundige is aangesteld door de rechtbank dan diegene die al door ons was aangesteld”, zegt woordvoerder Pieter Wyckaert van het arbeidsauditoraat. “De onderzoeksrechter kan rekening houden met beide deskundigen.” Volgens Wyckaert gaat het om ingenieurs die onder meer de veiligheidssituatie op de werf moeten nagaan en moeten vaststellen of er op dat vlak inbreuken waren op de regelgeving.