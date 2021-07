Michel-Ange Balikwisha geeft zijn versie van Belgische transfersoap: “Standard wilde nooit rekening houden met mijn wensen”

Michel-Ange Balikwisha (20) gebruikte deze week de wet van ’78 om zijn vertrek bij Standard te forceren en naar Antwerp te kunnen trekken. In de Sudpresse-kranten gaf hij zijn versie van de feiten. “Of er nog een weg terug is? Geen idee.”

Het eenzijdig opzeggen van zijn contract was in de ogen van Balikwisha het laatste redmiddel. De (ex-)vleugelspits van Standard was de spil in een transfersoap, met hoofdrollen voor Club Brugge en vooral Antwerp.

“De verwensingen van Standard-supporters op social media hebben me pijn gedaan. Vooral als het over mijn ouders en broer, die probeert door te breken bij Standard, gaat. Het is alsof alles mijn fout is, terwijl de fans alleen de verklaring van Standard hebben gelezen”, zegt Balikwisha. “Ergens begrijp dat mensen hun mening geven, alleen weten ze niet wat er echt is gebeurd. Maar ik vraag niemand om vergiffenis, omdat ik me nergens om hoef te schamen. Ik heb niks illegaals gedaan. Ik wilde naar Antwerp, omdat ik er een garantie op speeltijd had en mij door kon ontwikkelen. Niet dat ik de concurrentie in Brugge vreesde.”

“Toen ik met de nationale U21 weg was, kreeg ik een telefoontje vanuit Brugge dat de clubs akkoord waren over een transfersom en dat Club met mij mocht onderhandelen. Dat verbaasde me, want niemand (van Standard, nvdr.) had me daarvan op de hoogte gesteld. Van daaruit bleef Standard zijn keuze opleggen, zonder dat ze met mijn wensen rekening hielden. Sorry, maar ik ben geen apparaat dat je koopt en weer doorverkoopt.”

Foto: BELGA

Beter voorstel Antwerp

Het is geen geheim dat Antwerp de speler financieel ook een beter voorstel deed. Balikwisha bevestigt dat ook. “Voor mijn ouders, aan wie ik veel te danken heb, maakt dat veel uit. Antwerp deed Standard een goed bod (4,5 miljoen, nvdr.). Ik wou daarheen, maar Standard dacht er anders over. Dat stoorde me. Ik heb het recht om over mijn eigen carrière te beslissen.”

“Eigenlijk wilde ik Standard niet koste wat kost verlaten. De onderhandelingen over een contractverlenging liepen spaak. Standard wou me laten vertrekken, vanwege de financiële toestand van de club, waarvan iedereen wel weet van heeft. Ik zou de club graag geld hebben opgeleverd, want ik respecteer ze en heb altijd alles voor ze gegeven, maar Standard wilde nooit rekening houden met mijn wensen.”

Is er nog een weg terug en kan het verbreken van zijn contract nog ongedaan worden gemaakt? “Eerlijk gezegd, weet ik dat niet. Ik zal mijn Ik zal mijn voorbereiding alleen verderzetten, terwijl ik wacht tot de zaken tot rust komen.”