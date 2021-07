Elsene neemt maatregelen voor kwartfinale Rode Duivels: buurt Flagey afgesloten als er te veel volk opdaagt

Brussel / Elsene - De Brusselse gemeente Elsene neemt maatregelen voor de kwartfinale van het EK voetbal, waarin de Rode Duivels het vrijdagavond opnemen tegen Italië. Als er te veel volk opdaagt in de omgeving zal de buurt rond het Flageyplein worden afgesloten, zo meldt burgemeester Christos Doulkeridis in een persbericht.

“Afgelopen woensdag werd besloten om het verbod op alle grote schermen in Brussel ook voor de kwartfinales te handhaven”, aldus de burgemeester van Elsene. “Hoewel de schermen hadden kunnen helpen om de mensenmassa’s en de samenscholingen in bepaalde gebieden te ventileren, zijn ze in strijd met de maatregelen inzake social distancing.”

Daarom werd voor vrijdag besloten om “een systeem van toezicht op de menigte” in te voeren in de populaire wijken rond het kerkhof van Elsene en het Flageyplein. “Concreet zullen de toegangen worden geteld tussen de rotonde van het kerkhof van Elsene en het Klein-Zwitserlandplein in de universiteitswijk, en tussen het Heilig-Kruisplein en de Belvèdèrestraat in de wijk Flagey. De toegangen worden gesloten zodra er vanaf 18 uur te veel mensen aanwezig zijn.”

“Elsene is de Euro-gemeente bij uitstek”, argumenteert Doulkeridis. “Kosmopolitisch, feestelijk en fair play. Maar die fair play geldt niet alleen op het voetbalveld, maar ook op de straten, ten aanzien van de bewoners en de restauranthouders. Het gaat ook om onszelf en onze naasten, in het belang van ieders gezondheid.”