Dan toch geen transfer voor Cristiano Ronaldo? “Niets wijst op een vertrek”

Niets wijst er op dat Cristiano Ronaldo (36) gaat vertrekken bij Juventus. Dat heeft nieuwbakken technisch directeur Federico Cherubini gezegd in een vooruitblik op het nieuwe seizoen in de Serie A.

De geruchten over een mogelijk vertrek van de Portugese superster, vorig seizoen nog topschutter in Italië met 29 doelpunten, doen al langer de ronde. Juventus haalde slechts op het nippertje een ticket voor de Champions League binnen en miste voor het eerst in tien jaar de titel. Er werd ook opnieuw van trainer gewisseld: Max Allegri voor Andrea Pirlo.

PSG zou naar Ronaldo lonken, net als Manchester United. Maar van een officieel bod is voorlopig geen sprake. Vooral het monstersalaris van CR7 (31 miljoen) zou afschrikken.

“Hij heeft niet aangegeven weg te willen, wij willen niet van hem af. Dat komt mooi uit”, aldus Cherubini. “Wij rekenen op een langer verblijf van Cristiano. Er zijn geen gesprekken met andere clubs gaande. Maar hij moet na het Europees kampioenschap nu eerst even rust nemen.”