Haribo-snoepjes raken maar moeilijk in d Britse winkelrekken

De Duitse snoepjesreus Haribo ondervindt naar eigen zeggen moeite om zijn producten in de winkelrekken in het Verenigd Koninkrijk te krijgen. Er zijn niet genoeg vrachtwagenchauffeurs, zegt het bedrijf.

“Zoals veel producenten en retailers in het hele land ondervinden we moeilijkheden door een nationaal tekort aan chauffeurs”, zegt het bedrijf. Haribo probeert oplossingen uit te werken met partners in de sector. Winkelketens klagen al maanden over problemen.

Transportfederatie Road Haulage Association zegt dat er zowat 60.000 chauffeurs te weinig zijn. Reden is dat er vorig jaar circa 30.000 rijexamens minder hebben plaatsgevonden door de pandemie.

In een normaal jaar worden 72.000 kandidaten opgeleid, en slagen er 40.000 in het examen. Vorig jaar hebben maar 15.000 truckers hun opleiding afgerond, aldus de organisatie.

Bovendien zouden veel buitenlandse chauffeurs naar hun herkomstlanden vertrokken zijn tijdens de lockdownperiodes, en keren ze niet allemaal terug. Ook de Brexit zou een rol spelen in de schaarste.