Dagelijks surfen 18 mensen naar ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’

Dagelijks surfen er achttien mensen naar de website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’, de website die in 2018 werd gelanceerd door hogeschool Odisee. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers heeft opgevraagd.

De site werd in mei 2018 gelanceerd en is vooral gericht naar ouders wiens kind denkt aan zelfdoding. Op ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ vinden mensen informatie over het herkennen van signalen van gedachten over zelfdoding bij anderen. Er wordt onder meer ingegaan over hoe hierover te praten in het gezin, er worden oefeningen aangeboden in opvoedingsondersteuning, en er zijn getuigenissen van ouders in een gelijkaardige situatie. Ook hulpverleners kunnen, ter ondersteuning van de ouders, de website gebruiken.

In het derde werkingsjaar telde de site 6.601 unieke bezoekers. Dat zijn er 855 of bijna 15 procent meer dan in het vorige werkingsjaar. Gemiddeld ontving de site van mei 2020 tot april 2021 maandelijks 550 bezoekers, of maar liefst achttien per dag.

Doorgaans zijn er vooral tijdens de zomermaanden minder bezoeken aan de website. Het hoogste aantal unieke bezoekers telde de site in maart 2021, namelijk 786. In november en december 2020 en in januari 2021 werd telkens de kaap van 600 bezoekers overschreden. Dat gebeurde daarvoor enkel nog maar in maart 2019.

“Dat de website maandelijks wordt bezocht door honderden unieke bezoekers, wijst erop dat heel wat mensen of hulpverleners op zoek gaan naar raad wanneer ze bezorgd zijn over iemand die (mogelijk) zelfmoordgedachten heeft”, zegt Schryvers. “Met een gemiddelde van maar liefst achttien bezoekers per dag lag het bezoekersaantal het voorbije jaar merkbaar hoger dan het jaar voordien. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de coronacrisis die een zware impact had en heeft op heel veel mensen en dit om uiteenlopende redenen.”

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.