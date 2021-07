In Nederland zijn ze zeker: “Mike Trésor vertrekt bij Willem II en kiest voor KRC Genk”

Mike Trésor Ndayishimiye vertrekt bij Willem II. De Belgische aanvaller, smaakmaker van de Tricolores in het seizoen 2019-2020, zet zijn loopbaan voort bij KRC Genk.

Trésor genoot zijn opleiding bij Anderlecht en streek op negentienjarige leeftijd neer bij NEC Nijmegen. Die club verhuurde de kleine aanvaller in 2019 aan Willem II, dat een optie tot koop bedong. Die optie werd gelicht nadat de uit Lembeek afkomstige Belg een stormachtige entree in de Eredivisie beleefde.

Het afgelopen seizoen was er vanuit zijn geboorteland al veel interesse voor Trésor. Onder andere AA Gent toonde warme belangstelling, maar tot een transfer kwam het niet. Net als de meeste van zijn ploeggenoten kende de aanvallende middenvelder een tegenvallend seizoen.

Foto: ISOPIX

Trésor krijgt in Genk te maken met het Nederlandse trainersduo John van den Brom en Dennis Haar, dat De Mijnploeg het afgelopen seizoen naar de tweede plaats in de Jupiler League loodste. Ook won KRC Genk de Belgische beker na een zege op Standard Luik.

De speler van Willem II is de tweede ‘Nederlandse’ aanwinst van de club uit Belgisch Limburg. Eerder trok de ploeg die zich plaatste voor de derde voorronde van de Champions League, Ajacied Carel Eiting voor vier jaar aan. Trésor (22), die deze week al niet meer op het trainingsveld in Tilburg verscheen en nog een contract had tot de zomer van 2023, doorliep alle Belgische nationale jeugdteams.