Man levensgevaarlijk gewond na steekpartij in Antwerpen, verdachte verderop opgepakt met vermoedelijke steekwapen

Om 10.15u is er een man neergestoken in de Carnotstraat. Foto: rr

Antwerpen - Een man is vrijdagochtend levensgevaarlijk verwond geraakt na een steekpartij in de Carnotstraat in Antwerpen. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gerechtelijk labo komt ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Om 10.15u is er een man neergestoken in de Carnotstraat, ter hoogte van de Ommeganckstraat, in Antwerpen. De hulpdiensten snelden toe en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de man is voorlopig niets bekend.

“Wat verderop hebben we een verdachte kunnen oppakken”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Hij was in het bezit van het vermoedelijke steekwapen.”

Het gerechtelijk labo is onderweg voor een uitgebreid sporenonderzoek. De politie heeft een perimeter ingesteld, waardoor de Carnotstraat afgesloten blijft. De lokale recherche voert het onderzoek.

