Man steekt kennis neer die hij verdacht van relatie met zijn vrouw

Landen - De correctionele rechtbank van Leuven heeft Jean-Aime M. (26) veroordeeld tot vijf jaar cel wegens poging tot moord. In oktober 2019 stak hij Jonathan Hemiani (34) neer, nadat roddels over M. en de vrouw van Hemiani uit de hand waren gelopen. De man werd bij verstek veroordeeld, ondanks meerdere pogingen van het gerecht en het openbaar ministerie om hem te laten verschijnen.

Jean-Aime M. diende twee messteken toe aan het slachtoffer voor het appartement van diens vrouw aan de Hannuitsesteenweg in Landen. Eén steek landde in de buik van Hemiani, de andere rond zijn hart. Jonathan Hemiani, die later verklaarde dat M. hem vijftien keer had willen steken, vluchtte weg richting het appartement van zijn vrouw. M. bleef hem achtervolgen, tot Hemiani de fiets van M. in zijn pad gooide. M. nam de fiets en reed weg.

De aanleiding tot het treffen was de kennismaking tussen Jean-Aime M. en Juliette, de vrouw van Jonathan Hemiani, een week voor de feiten. Die hadden elkaar leren kennen terwijl het echtpaar ruzie had. Er was een gerucht ontstaan dat M. en Juliette een relatie hadden. Hemiani zou ‘de oorlog verklaard hebben’ aan M. en ook diens moeder bedreigd hebben.

Poging moord

Op de dag van de feiten zou Hemiani de beklaagde zelf eerst bedreigd hebben met een mes. M. zou dan naar huis gegaan zijn om zelf een mes te halen en confronteerde Hemiani iets meer dan een uur later aan de Hannuitsesteenweg. Volgens de rechtbank was het duidelijk dat het om een poging tot moord ging aangezien M. het mes was gaan ophalen en omdat hij eerder in de week al naar een vriend had gestuurd dat hij het slachtoffer wou vermoorden.

Bij de uitspraak van het vonnis werd de onmiddellijke aanhouding van Jean-Aime M. bevolen. De rechtbank vreesde dat de beklaagde door zijn grote straf op de vlucht zou slaan, zeker omdat hij al niet kwam opdagen voor de behandeling van zijn zaak.