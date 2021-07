Politie en gerecht zoeken daders van twee gewapende overvallen in Antwerpen

Antwerpen / Wilrijk - Politie en gerecht hebben vrijdag een opsporingsbericht verspreid in verband met twee gewapende overvallen die begin februari plaatsvonden in Antwerpen en het Antwerpse district Wilrijk. De feiten werden gepleegd door vermoedelijk dezelfde twee daders.

De eerste overval gebeurde op maandag 1 februari om 18 uur in een winkel in de Cyriel Buyssestraat in Antwerpen. De daders waren een struis gebouwde man en zijn wat magerdere kompaan.

De eerste dader had een vuurwapen bij zich. De man droeg op het ogenblik van de feiten een donkergrijze bodywarmer met daaronder een zwarte trui met kap, een donkere broek met fluogele streep en het logo “Nike” op de bovenbil, een zwart mondmasker (of nekwarmer) en donkere handschoenen.

Foto: politie

De tweede dader was volledig in het zwart gekleed en droeg een vest met kap, een sportbroek met lichte strepen aan de zijkanten en blauwe wegwerphandschoenen.

Foto: politie

De tweede overval vond iets meer dan een week later plaats, op dinsdag 9 februari omstreeks 18.54 uur in een Texaco-tankstation in de Oudestraat in Wilrijk. De daders droegen schijnbaar dezelfde kleding als bij de eerste feiten. De eerste dader had opnieuw een vuurwapen bij, de tweede had deze keer een mes bij.

Politie en gerecht hebben beelden van de feiten verspreid. Wie de daders herkent of meer informatie heeft over de overvallen, wordt gevraagd om de politie te contacteren op het gratis nummer 0800/30 300 of per mail naar opsporingen@police.belgium.eu. Het volledige opsporingsbericht valt na te lezen op www.politie.be.