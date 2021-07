Zoon overleden en moeder zwaargewond na roofoverval in woning in Dilbeek

Dilbeek - Een 55-jarige man is overleden na een overval in zijn woning in Dilbeek. Zijn 75-jarige moeder raakte zwaargewond, meldt het parket van Halle-Vilvoorde in een persbericht.

Agenten van de politie van Dilbeek vonden het levenloze lichaam van de 55-jarige man rond 4 uur de voorbije nacht in zijn woning in de Hoogveldlaan in Dilbeek. Het slachtoffer woonde daar samen met zijn 75-jarige moeder.

De vrouw overleefde de overval en legde al een eerste verklaring af, aldus het parket. Volgens haar verklaring drongen twee onbekende personen de woning binnen. Ze sloegen de aanwezigen en eisten geld. De moeder werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, haar zoon is door het gebruikte geweld ter plaatse overleden.

Het parket Halle-Vilvoorde heeft het labo en een wetsdokter ter plaatse gevraagd om de doodsoorzaak te bepalen en de sporen op te nemen. Ondertussen werd ook een onderzoeksrechter gevorderd wegens roofmoord.

Parket en onderzoeksrechter zijn in de loop van de voormiddag ter plaatse afgestapt.