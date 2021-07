Manchester United strikt doelman Heaton en bindt Mata jaar langer aan zich

Manchester United heeft doelman Tom Heaton (35) aangetrokken. ManU verlengde verder het contract van middenvelder Juan Mata (33) tot de zomer van 2022. Dat maakte de Premier League-club vrijdag bekend.

Het contract van Heaton bij Aston Villa was pas afgelopen. Bij de Villans stond hij het voorbije seizoen geen enkele keer tussen de palen in de Premier League. De doelman, die in 2006 door Manchester United vier maanden werd uitgeleend aan Antwerp, ondertekende een contract tot juni 2023, met optie op een bijkomend jaar. Hij dient bij Manchester United vooral als back-up voor David De Gea en Dean Henderson. De cirkel is zo rond voor Heaton, die als jeugdspeler dertien jaar het shirt van ManU droeg. Hij verzamelde drie caps als Engels international en was eerder aan de slag bij onder meer Burnley, Cardiff City en Bristol City.

Het contract van Juan Mata liep eind vorige maand af, maar de Spaanse spelmaker kwam alsnog tot een akkoord met Manchester United over een verlengd verblijf. Mata speelde 273 matchen voor de Red Devils en scoorde daarin 51 keer, sinds hij in januari 2014 overkwam van Chelsea. Vorig seizoen trad de voormalige Spaanse international (41 caps) aan in 18 wedstrijden, goed voor drie goals.

Chelsea verhuurt Schotse EK-revelatie Billy Gilmour

Billy Gilmour, zonder twijfel de meest opvallende Schot op het EK voetbal, wordt komend seizoen door Chelsea uitgeleend aan Norwich City.

De twintigjarige middenvelder was op het EK de uitblinker bij de Schotten tijdens het 0-0 gelijkspel tegen grote rivaal Engeland. Drie dagen na de match testte hij echter positief op het coronavirus. Daardoor moesten ook zijn ploeggenoten bij Chelsea, de Engelsen Mason Mount en Ben Chilwell, een week in quarantaine.

Gilmour kwam bij Chelsea het voorbije seizoen twaalf keer in actie. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal van de Blues in augustus 2019.

Norwich speelde in de Championship voor de tweede keer in drie jaar tijd kampioen. Het mag volgend seizoen zo opnieuw in de Premier League aantreden. Onze landgenoot Rocky Bushiri staat nog onder contract bij de Kanaries. Hij werd de voorbije seizoenen verhuurd aan achtereenvolgens Blackpool, STVV, KV Mechelen en Eupen. Momenteel revalideert hij van een zware knieblessure.