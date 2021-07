Duits icoon Toni Kroos zet interlandcarrière stop: “Ik dacht er in 2018 al aan”

Toni Kroos heeft vrijdag aangekondigd te stoppen als international. De 31-jarige Duitser maakte zijn beslissing bekend in zijn eigen podcast ‘Einfach mal Luppen’. Duitsland ging er dinsdag in de achtste finales van het EK voetbal uit na een 2-0 nederlaag tegen Engeland.

“Mijn besluit is genomen”, was Kroos duidelijk. “De beslissing is onherroepelijk. Ik heb gekozen voor mijn gezin en voor mezelf. Ik zal meer bij mijn familie kunnen zijn. Ik wil er zijn als vader en als echtgenoot. Het is een rationele beslissing.”

“Logischerwijs neem je zo’n beslissing na een toernooi. Het heeft niets met de uitschakeling te maken. Het is niet zo dat ik na de bittere nederlaag tegen Engeland wakker werd en besloot te stoppen als international. Ik heb er voor het toernooi ook al over nagedacht. In feite dacht ik er na het WK van 2018 (waar Duitsland in de eerste ronde sneuvelde, red.) al aan.”

Voor Kroos komt er zo na 106 interlands (17 goals) een einde aan zijn loopbaan bij de ‘Mannschaft’. De centrale middenvelder maakte in maart 2010 zijn debuut voor Duitsland in de met 0-1 verloren oefeninterland tegen Argentinië. Hij werd al snel een vaste waarde en was in de jaren die volgden aanwezig op de WK’s van 2010, 2014 en 2018 en de EK’s van 2012, 2016 en 2021. In 2014 werd hij met Duitsland wereldkampioen in Brazilië.

Foto: EPA-EFE

Op het voorbije EK, het laatste ook van bondscoach Joachim Löw, speelde Kroos de volle negentig minuten in elk van de vier wedstrijden, tegen Frankrijk (1-0 nederlaag), Portugal (4-2 zege), Hongarije (2-2 gelijkspel) en Engeland (2-0 nederlaag). Geen enkele veldspeler maakte onder Löw meer minuten dan Kroos.

In clubverband speelt Kroos al sinds de zomer van 2014 voor Real Madrid. Hij heeft er nog een contract tot medio 2023.