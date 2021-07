Vrouwen van Anderlecht openen Champions League tegen Armeense ploeg

Landskampioen Anderlecht neemt het in de eerste ronde van de Champions League voetbal voor vrouwen op tegen het Armeense Hayasa. Dat bleek vrijdag na de loting.

In de eerste ronde vinden minitoernooien met elk vier teams plaats. Anderlecht, ondergebracht in de ‘Champions path’, treft in groep 3 het Armeense Hayasa. Bij een zege wacht vervolgens de winnaar van het duel tussen het Kroatische Osijek en Breznica Pljevlja uit Montenegro.

De halve finales van de minitoernooien vinden op 18 augustus plaats, drie dagen later gevolgd door de finale en de wedstrijd om de derde plaats in elke groep. De winnaar van elke finale stoot door naar de tweede ronde. Daarin strijden de teams uit de ‘Champions path’ voor zeven tickets voor de nieuwe groepsfase met 16 ploegen. Die groepsfase begint in oktober.

De gastclubs van de minitoernooien moeten nog aangeduid worden.

Vorig seizoen sneuvelde Anderlecht in de tweede voorronde van de Champions League. Daarin bleek het Portugese Benfica te sterk.