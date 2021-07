Credit Suisse gaat nog eens 635 miljoen terugbetalen na ondergang Greensill

De Zwitserse bank Credit Suisse biedt beleggers in de gesloten Greensill-fondsen uitzicht op verdere terugbetalingen. Beleggers krijgen de komende week 750 miljoen dollar (635 miljoen euro) terugbetaald, aldus een verklaring van de grootbank vrijdag. Daarmee komt het totaal terugbetaalde bedrag aan investeerders op 5,6 miljard dollar (4,7 miljard euro).

De op een na grootste Zwitserse bank had eerder al miljarden terugbetaald aan de beleggers, vanaf volgende week komt daar dus opnieuw 750 miljoen dollar bij. De bank heeft in totaal, rekening houdend met de uitgekeerde bedragen en nog belegde contanten, intussen zowat 6,1 miljard dollar (5,2 miljard euro) gerecupereerd van de 10 miljard (8,5 miljard euro) die in Greensill was geïnvesteerd.

Financieringsmaatschappij Greensill legde in maart de boeken neer wegens zware financiële problemen. Beleggers die investeerden in aan Greensill gerelateerde verzekerde fondsen verliezen daardoor mogelijk een deel van hun investeringen. Credit Suisse regelde en promootte de investeringsfondsen als veilige financiële instrumenten. De Zwitserse bank moest na de ondergang van Greensill voor miljarden aan posities terugtrekken.