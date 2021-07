Ook in Dendermonde voorzorgsmaatregelen nabij voormalige brandweeroefenterreinen

Ook in Dendermonde worden maatregelen getroffen in de omgeving van een oefenterrein van de brandweer. Het blusschuim dat er is gebruikt heeft mogelijk voor een hoge concentratie PFAS gezorgd, met risico’s voor de volksgezondheid. Het consumeren van eieren uit eigen tuin wordt inwoners uit de omgeving afgeraden.

Naar aanleiding van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving onderzoekt de Vlaamse overheid of er in het verleden nog andere terreinen vervuild werden met gelijkaardige stoffen. Onder meer voormalige brandweeroefenterreinen worden momenteel onderzocht, omdat sommige types van blusschuim PFAS-bestanddelen kunnen bevatten.

In afwachting van de resultaten hiervan vraagt de Vlaamse overheid om binnen een straal van 100 meter rondom de site volgende preventieve voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Kinderen jonger dan 12 jaar en zwangere vrouwen krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.

De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.