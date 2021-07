Nieuwe eindtermen tweede en derde graad in maart geëvalueerd

De praktijkcommissie die de invoering van de nieuwe eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs moet opvolgen,zal tegen maart 2022 een tussentijds verslag maken. Tegen juni 2022 moet het eindverslag klaar zijn. Op basis van de conclusies van de praktijkcommissie kunnen de nieuwe eindtermen indien nodig nog bijgestuurd worden. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Op 1 september wordt een nieuwe set eindtermen van kracht in het derde jaar secundair onderwijs. Uiteindelijk moeten de nieuwe eindtermen in de hele tweede en derde graad ingang vinden. Met de eindtermen legt de overheid vast wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen.

De regering besliste eerder al om bij de invoering van de nieuwe eindtermen een praktijkcommissie op te richten. Het gaat om een commissie met leerkrachten die moet oordelen of de invoering van de eindtermen goed verloopt en of ze beantwoorden aan de realiteit in het klaslokaal. Op grond van de bevindingen van de commissie kunnen de eindtermen nog bijgestuurd worden.

De Vlaamse regering heeft nu akte genomen van de samenstelling en de planning van de praktijkcommissie. Eerder was al bekend dat die commissie geleid zal worden door Kristien Druyts, pedagogisch directeur van het katholiek secundair onderwijs in Kapelle-op-den-Bos (KOBOS). Zij heeft de 23 andere leden van de praktijkcommissie zelf geselecteerd. In de commissie zitten mensen van alle verschillende domeinen, finaliteiten en onderwijsverstrekkers. Er wordt ook een vertegenwoordiger van de Vlaamse Scholierenkoepel opgenomen, om het perspectief van de leerlingen mee te geven.

Er is afgesproken dat de praktijkcommissie in maart 2022 een tussentijds verslag zal voorstellen aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement. In juni 2022 volgt er dan een eindrapport met conclusies over het eerste schooljaar met de nieuwe eindtermen voor de 2de graad.

Tegen de nieuwe eindtermen loopt een procedure bij het Grondwettelijk Hof. Die is ingediend door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De katholieke onderwijskoepel vindt dat de eindtermen te uitgebreid en te ­gedetailleerd zijn en dat ze daardoor de vrijheid van onderwijs beknotten.

