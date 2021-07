Na weken stilte spreekt 3M-directeur Peter Vermeulen over PFOS-vervuiling in Zwijndrecht: “Voor mij is deze problematiek eigenlijk oud nieuws”

Zwijndrecht -

3M spreekt ineens. Na twee maanden oorverdovende stilte terwijl ze zelf in het oog van de storm zaten, besliste de Amerikaanse multinational met vestiging in Zwijndrecht om het roer om te gooien. Eindelijk kunnen we aan de chemiereus zelf vragen of mensen in Zwijndrecht onbekommerd eigen eitjes mogen eten. Bij deze.