KV Oostende strikt aanvaller Mickaël Biron en stalt hem nog één seizoen bij zusterclub Nancy

KVO heeft zich versterkt met Mickaël Biron. De aanvaller komt over van Nancy en tekent voor 4 seizoenen. @GGanaye : "Mickaël wacht een grote toekomst. Hij is echter nog maar 1 jaar prof dus het is beter voor hem dat hij eerst nog één seizoen op huurbasis @asnlofficiel blijft." pic.twitter.com/9zrRRYRaTy