Humanitair schip Ocean Viking redt meer dan 40 migranten uit Middellandse Zee

De hulporganisatie SOS Mediterranee heeft meer dan 40 bootmigranten in nood uit de Middellandse Zee gered. De bemanning van het humanitaire schip Ocean Viking heeft de migranten opgepikt tijdens twee reddingsacties in Maltese wateren. Dat heeft SOS Mediterranee donderdagavond op Twitter gemeld.

Onder de geredde mensen bevinden zich vijftien minderjarigen en vijf vrouwen. Een van die vrouwen is zwanger, schrijft de hulporganisatie op Twitter. Tijdens de eerste reddingsactie kwam een patrouilleboot van de Libische kustwacht dicht bij de houten boot van de migranten, wat de reddingsactie van de Ocean Viking bemoeilijkte, stelt SOS Mediterranee.

De hulporganisatie Sea-Watch verspreidt op haar sociale mediakanalen een video waarop een kleine boot met meerdere inzittenden te zien is, die door een groter schip achtervolgd wordt. Volgens Sea-Watch is dat de patrouilleboot van de Libische kustwacht, die de migrantenboot achternazit en die schoten op de migrantenboot afvuurt. Sea-Watch zegt de beelden vanaf haar Seabird-vliegtuig te hebben gefilmd.

Volgens een artikel op de nieuwswebsite The Libya Observer veroordeelt de Libische kustwacht de daad en wil ze gerechtelijke stappen nemen tegen de patrouille. De hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borell, zegt dat de EU op de hoogte is van de beelden en het incident zal onderzoeken.

Keer op keer onderscheppen de Libische en Tunesische kustwachten bootmigranten, die vanaf hun kusten naar Europa varen. Hulporganisaties bekritiseren die praktijk, omdat ze menen dat de migranten in Libië misschien wel geweld te wachten staat. Bij de gevaarlijke overtochten kunnen de opvarenden in noodsituaties terechtkomen en zelfs hun leven verliezen. In 2021 kwamen volgens de Verenigde Naties al meer dan 720 migranten om het leven in de Middellandse Zee.