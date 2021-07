Ze won de Koppenbergcross twee keer, was bij de top van de ­Belgische veldrijdsters, in de fleur van haar leven. En al die tijd wist Jolien Verschueren (31) dat er iets in haar hoofd zat. Uiteindelijk bleek het een kwaadaardige hersentumor. Een loodzware diagnose, die haar na een slepende strijd deze week fataal werd. 2,5 jaar geleden spraken we haar over het zoeken naar lichtpuntjes, haar geloof en haar familie.