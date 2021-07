Voetbalfans maken zich klaar voor België-Italië: “Hier zijn al meerdere klanten vertrokken met tien bakken bier”

We trokken de voorbije uren massaal naar de warenhuizen en drankcentrales in onze buurt om klaar te zijn om straks met familie en vrienden naar de EK-match België-Italië te kijken. Vooral pizza’s (wat smaakt meer Italiaans?) scoren zeer goed. “De verkoop van de vlaggen en T-shirts is nu ook eindelijk goed op gang geschoten.”

“Pizza margherita is momenteel onze best verkopende pizza, gevolgd door prosciutto en quatro formaggi”, zegt Roel De Kelver van Delhaize. Het is alsof we de Italianen willen opeten. Momenteel verkoopt ...