“Prins Harry bleef amper 20 minuten”

Een grote verzoening? Een intiem gesprek tussen de broers? Volgens paleismedewerkers zat dat er niet in. Na de onthulling van Diana’s standbeeld donderdag maakte prins Harry zich snel weer uit de voeten klinkt het in de Britse tabloids.

De Britten hopen zo dat het weer goedkomt tussen prins Harry en oudere broer William. Dé gelegenheid daarvoor was ongetwijfeld de onthulling van het standbeeld van hun moeder prinses Diana op de gronden van Kensington Palace. De prinses zou 60 jaar geworden zijn. Het was de eerste keer sinds de begrafenis van hun grootvader prins Philip dat de broers elkaar weer zagen.

Alhoewel ze zich in het openbaar afstandelijk maar vriendschappelijk gedragen, lijkt de strijdbijl verre van begraven. De broers babbelden vrijuit met hun gasten maar weinig met elkaar. De Britse pers zag dat Harry zich ongemakkelijk voelde bij het hele gebeuren.

Volgens paleismedewerkers is Harry na de plechtigheid zelfs snel vertrokken. “De prins heeft na de onthulling nog een glas champagne gedronken maar na 20 minuten is hij vertrokken. Hij zag er opgelucht uit”, aldus een medewerker aan de Daily Mail.

Het is niet duidelijk of prins Harry nog in het Verenigd Koninkrijk verblijft en of er mogelijk nog een ontmoeting met hem en zijn familie gepland staat. Hij zou ook weer richting zijn gezin in Amerika vertrokken kunnen zijn.

